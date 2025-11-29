Репрессии за флаг советского Азербайджана. Так вот ты какой, «Тюркский мир»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Азербайджане начались аресты сторонников коммунистической идеологии – всё по украинскому сценарию. Похоже, теперь эта методичка будет внедряться во всех странах членах Организации тюркских государств.

На этой неделе стало известно о том, что в Баку спецслужбами были на три месяца арестованы коммунисты Абдулла Ибрагимли и Ибрагим Асадлы, «вина» которых заключалась в том, что они прошлись по местному парку со своими сторонниками под советскими знамёнами. Это было расценено как антиправительственная акция – последовали обыски и задержания.

Местные СМИ сразу же стали говорить о «руке Москвы», которая якобы финансировала местных коммунистов. В качестве «доказательств» изъята марксистская литература, портреты советских вождей, красные флаги, значки, диски с советскими художественными и документальными фильмами. Эта манипуляция на все 100% повторяет украинскую пропаганду и действия СБУ.

Буквально пару месяцев назад Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан был более 70-ти лет оккупирован Советским Союзом, правда своего отца в качестве главного местного «оккупанта» он почему-то не упомянул, но тотальный запрет на советскую символику и идеологию таким образом ввел.

Это и понятно, так как мусаватисты, на которых равняется правящая клика, сначала служили Османской империи, а затем Великобритании, помогая белым и интервентам на юге России. Алиев таким образом хочет повторить эту историю столетней давности. Тем более, националистическая пропаганда претендует не только на «Западный Азербайджан» в виде армянского Сюника, но и на Дагестан и приграничные российские территории.

Естественно, что коммунисты на этом фоне объявляются, как и в Прибалтике, Польше и на Украине, врагами отечества и агентами Кремля. Еще ранее за использование на 9 мая флага Победы был осужден председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов.

К 14 и 13 годам за «измену» были приговорены активисты Ибрагим Гасанов и Ибрагим Гумбатов. На 13 лет попала в тюрьму и журналистка Назакет Мамедова, освещавшая СВО.

Поэтому следует ожидать, что в ближайшее время начнутся аналогичные аресты коммунистов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. В Баку обкатана новая методичка уже по проведению насильственной декоммунизации с объявлением всех сторонников Советского Союза вне закона. Теперь ничто не мешает применять этот опыт в странах Организации тюркских государств.

Собственно неудивительно, так как только что по всем республикам ОТГ прокатилась волна реабилитации басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, а в прошлом году в парламенте Казахстана и Узбекистана вносились проекты запрета коммунистической идеологии и введения уголовной ответственности за восхваление СССР.

Репрессии эти, безусловно, продиктованы геополитическим разворотом Азербайджана, переходом на стандарты НАТО в деле строительства армии, поддержкой «маршрута Трампа» и Транскаспийского пути в обход России.

Мы уже неоднократно указывали на то, что Азербайджан находится в авангарде западной экспансии на постсоветском пространстве и фактически выполняет роль передаточного механизма от англосаксов через Турцию к тюркским республикам Средней Азии. И именно Баку выстраивает сейчас целую линию противостояния Москве не только в Закавказье, но и по всему периметру южных рубежей России.