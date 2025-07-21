Релоканты-иноагенты ликуют и празднуют отмену концерта Гергиева в Италии

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Руководство Королевского дворца в Казерте отменило симфонический концерт под руководством российского дирижера Валерия Гергиева с участием четырех солистов Мариинского театра, который должен был состояться 27 июля во дворе комплекса Ванвителлиан в рамках фестиваля «Лето короля».

Уже 19 июля прекратил работу сайт продаж билетов на концерт Гергиева в Италии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что концерт Гергиева в Казерте «заслуживает осуждения».

«Концерт друга и советника Путина Валерия Гергиева – рискует подать неверный сигнал. Он может превратить это высокоуровневое музыкальное событие в рупор российской пропаганды», – сказал Джули.

Против также высказались вице-президент Европарламента Пина Пичерно, украинские организации в Европе и итальянское движение «Радикальная Европа». А беглые российские экстремисты из ФБК запустили кампанию по отмене концерта. Оппозиционный адвокат Вадим Прохоров предложил закидать дирижера Гергиева помидорами.

В Милане на площади Пьяцца прошел немногочисленный митинг против Гергиева. Акцию организовали Мария Микаелян и другие «антивоенные» активисты из группы Comunità dei Russi Liberi, а также украинские и грузинские активисты. Они обратились к президенту Италии Серджо Маттарелле, премьер-министру Джордже Мелони и губернатору региона Кампанья Винченцо Де Лука с призывом отменить концерт.

Отпор «активистам» решился дать только глава Кампании. Де Лука напомнил, что его регион «принял на своей территории тысячи украинских граждан», поэтому он «не намерен поддерживать логику запретов».

«Меньше всего вправе высказываться те, кто не говорит ни слова о геноциде детей в Газе и делает вид, что его волнуют другие дела и другие люди из мира культуры и искусства, которые сами не принимают политических решений», — заявил Де Лука.

У чрезвычайного и полномочного посла РФ в Италии Алексея Парамонова запрет и агрессивная риторика СМИ «вызвали оторопь». Он напомнил, что ранее власти республики комплиментарно отзывались о российской культуре. Однако победили «немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, многие из которых далеки от искусства».

«С подачи некоторых зашоренных и узколобых политиков, а также вездесущих злобных украинских националистов в итальянских СМИ была развёрнута настоящая постыдная травля великого музыканта на основе спекуляций, домыслов и очевидной лжи относительно «особой роли» дирижера в «российской пропагандистской машине», а также нападок личного характера в его адрес», – заявил посол.

Телеведущая Юлия Витязева считает, что концерт Гергиева «это лучшее, что могло случиться с европейской культурой».

«Все эти отмены гениальных артистов, музыкантов, дирижеров и прочих носителей прекрасного – это грабеж тех, кто хотел бы к этому прекрасному прикоснуться. Итальянский зритель лишится возможности хотя бы на два часа забыть обо всем и погрузиться в мир, в котором нет ничего, кроме исцеляющей душу музыки. Это их выбор и им с этим жить», – написала Витязева в своем тгк.

Возмутился даже либеральный публицист Кирилл Шулика.

«Вы случайно не подскажете, как оценивать людей, которые обещали победить Путина, а сами только отменили концерт Гергиева в Италии? То, что коня в шампанском не искупали, это понятно. Но ведь я сомневаюсь, что и кота пивом облили. Скорее, муху в чае утопили. И это к вопросу о том, почему им обрезали финансирование в Вашингтоне, а донаты что российской эмиграции, что белорусской идут в смешных объемах», – написал Шулика.

Зато экстремисты из ФБК празднуют победу и обещают подвести Гергиева под западные санкции.

«Дирижер Гергиев пусть приезжает куда угодно. А вот политик Гергиев должен сидеть под лавкой, должен быть включен (вслед за Канадой) во все возможные санкционные списки, его недвижимость в Европе должна быть арестована, его голландский паспорт (полученный, кстати, видимо, в обход законной процедуры) должен быть аннулирован, а при попытке въехать в Европу он должен быть арестован», – пишет навальнист-экстремист иноагент Леонид Волков.

«Отмена концерта не будет для Путина страшным ударом, не остановит войну и ничего особо не изменит. Она даже порадует путинскую пропаганду, которая будет кричать об «отмене русской культуры», – признает журналист-иноагент Дмитрий Колезев, который тм не менее отмену концерта поддержал.

А вот другая иноагентка Юлия Латынина высказалась гораздо радикальней.