Речной флот России находится на грани исчезновения – заявление в Совфеде

Средний возраст судов российского гражданского флота составляет 34 года. Российское правительство поставило цель – сократить его до 22,5 лет. Для этого 1,6 тыс гражданских судов будут списаны до 2036 года. Такая программа может оставить Россию вообще без флота.

Об этом гендиректор компании «Волжское пароходство» Павел Виноградов заявил на парламентских слушаниях «О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2024 году в акваториях российских портов работало 5300 единиц флота. Из них под возможные ограничения к 2030 году попадет 3500 единиц флота. Если посмотреть грузовой флот, то под ограничения попадет 1496 единиц или 52% всего грузового флота РФ. Если смотреть речные суда, то под ограничения попадет 92% всего флота», – сказал Виноградов.

Он отметил, что речные суда не строились в России уже 15 лет. Сейчас планируется построить 120 единиц. Это не закроет потребности. Тем более, что новые суда будут малого тоннажа – 3 тыс тонн. А России нужны грузовозы подъемностью 30 тыс тонн.

Виноградов прогнозирует, что в этой ситуации на смену отечественным судам придут иностранные, при этом тариф на перевозки вырастет на 40%, а ряд грузопотоков, например, на Ладогу и Онегу просто прекратит существование.

Его коллега гендиректор ОАО «Донречфлот» Александр Бобровский добавил, что российские суда при стоимости от 1,8 до 4,2 млрд руб имеют окупаемость 31-32 года. Тогда как китайские стоят 1 млн руб и окупаются за 1-8 лет. В таких условиях он предрекает остановку Северного завоза и снижение экспортных потоков на 32 млн тонн.

Оба руководителя верфей предлагают списывать суда не по возрасту, а по реальному техническому состоянию.