Речь уже не об окружении, а об огневом вале – боевик ВСУ о тактике России в Часов Яре
У России тотальное преимущество в артиллерии, благодаря которому она может позволить себе применить тактику огневого вала по позициям ВСУ в Часов Яре.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Березы, таким образом уничтожаются любые возможности по обороне города для украинской армии.
«Россияне не меняют тактику – полуокружение, перебивание логистики и выдавливание войск. На Часов Яре сейчас идет ситуация не с полуокружением, а вообще с огневым валом.
Именно огневым валом пытаются, как когда-то по-старинке, как они брали и Попасную, и Бахмут. То есть, огневой вал с целью уничтожения высоток, с целью уничтожения любой возможности для обороны – это они сейчас используют. Преимущество в артиллерии – тотальное», – сетовал боевик.
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