Речь уже не об окружении, а об огневом вале – боевик ВСУ о тактике России в Часов Яре

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У России тотальное преимущество в артиллерии, благодаря которому она может позволить себе применить тактику огневого вала по позициям ВСУ в Часов Яре.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Березы, таким образом уничтожаются любые возможности по обороне города для украинской армии.