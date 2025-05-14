«Разыгрывают по согласованной схеме»: почему Зеленский согласился на пеерговоры с Россией
События, последовавшие после заключения ресурсной сделки США и Украины, а также трехдневного перемирия, объявленного президентом России в рамках празднования Дня Победы, говорят о том, что позиции сторон фактически согласованы и все развивается по утвержденной заранее схеме.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что происходит? По всем признакам мы имеем дело все-таки с какой-то, может быть, не везде сбалансированной, не везде согласованной до конца, но схемой. Это очевидно, особенно в последние две недели. Украинская политика особенно хорошо на себе это прочувствовала, учитывая, как форсировано пошли голосования по созданию инвестиционного фонда по восстановлению. Давно я такого в украинской политике не помню, чтобы через колено с угрозами, а потом так единогласно. Это говорит о том, что как минимум на уровне политических лидеров в Украине было понимание, что это часть какой-то большой и сложной игры, связанной не только с украино-американскими отношениями, но и с судьбой войны.
И в это же время, объявленное Путиным в одностороннем порядке перемирие, военные по-разному оценивают его эффективность, но как политическое событие прекращения огня оно произошло и трактовалось российской стороной, заметьте, как возможность продления и возможность контакта. Так неоднократно звучали оценки со стороны спикеров Кремля.
Ну и вот вишенка на торте по завершению этого прекращения огня. Ряд заявлений, включая громкое заявление Путина позднее о том, что Россия предлагает переговоры, на что тут же реагируют все мировые лидеры, поддерживают эту идею. Ну, а Киев независимо от эмоций и публичных ходов, по сути, принимает это предложение. А вернее, мне кажется, что Киев был готов и к этому шагу. Вопрос состоял в том, как представить его, как выгодный, как шаг с позиции силы, как сейчас любят говорить, уже дипломатической силы», – заявил Ермолаев.
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