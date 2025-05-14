«Разыгрывают по согласованной схеме»: почему Зеленский согласился на пеерговоры с Россией

События, последовавшие после заключения ресурсной сделки США и Украины, а также трехдневного перемирия, объявленного президентом России в рамках празднования Дня Победы, говорят о том, что позиции сторон фактически согласованы и все развивается по утвержденной заранее схеме.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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