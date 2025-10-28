«Развивается полнокровный тактический кризис», – полковник СБУ о Покровске и Мирнограде

Анатолий Лапин.  
28.10.2025 13:30
Ситуация для ВСУ на Покровско-Мирноградском направлении находится в стадии тактического кризиса и в ближайшее время рискует стать критической.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что опасно сейчас на Покровско-Мирноградском направлении? Там реально развивается полнокровный тактический кризис. Сам по себе он может перерасти в оперативно-тактический, раз перебросили туда (усиление), значит, высшее военно-политическое руководство видит, что происходит.

Но там опасность я вижу в другом. Что делает противник, конкретно группировка «Центр», которой командует Мордвичев, – у него тактика уже вырисовалась. Они обходят укрепрайоны с трех сторон, а четвертую перекрывают с помощью БПЛА, то есть, берут в огневое окружение.

Так вот, сейчас на Покровском направлении Покровск и Мирноград взяты в огневое окружение… Со стороны Родинского, там бои идут чуть ли не рукопашные. Почему? Если противнику удастся взять под полный контроль Родинское, то ситуация в укрепрайоне Покровско-Мирноградском обретет критический характер», – нагоняет уныние на «громадян» Стариков.

