«Разрушено производство» – стратегические заводы советуют перевезти в Сибирь

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России пора повторить опыт Великой Отечественной войны, когда за Урал были вывезены порядка 1000 стратегических промышленных предприятий, которые очень быстро возобновили работу на новых местах.

Об этом экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил в интервью «Радио Спутник», комментируя недавнюю атаку БПЛА на завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что подобные стратегические предприятия должны были быть давно вывезены в районы, где нет рисков. Брянск находится в зоне, до которой можно дотянуться», – сказал Клименко.

Он рекомендует либо перевозить такие заводы как «Кремний Эл» в Сибирь, либо устанавливать на них системы ПВО «Панцирь».