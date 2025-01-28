«Разрушено производство» – стратегические заводы советуют перевезти в Сибирь

Елена Острякова.  
28.01.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


России пора повторить опыт Великой Отечественной войны, когда за Урал были вывезены порядка 1000 стратегических промышленных предприятий, которые очень быстро возобновили работу на новых местах.

Об этом экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил в интервью «Радио Спутник», комментируя недавнюю атаку БПЛА на завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора повторить опыт Великой Отечественной войны, когда за Урал были вывезены порядка 1000...

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«Мне кажется, что подобные стратегические предприятия должны были быть давно вывезены в районы, где нет рисков. Брянск находится в зоне, до которой можно дотянуться», – сказал Клименко.

Он рекомендует либо перевозить такие заводы как «Кремний Эл» в Сибирь, либо устанавливать на них системы ПВО «Панцирь».

«Главное, чтобы люди остались живы. Насколько я понимаю, жертв нет. Разрушено производство. Я бы рекомендовал переехать ближе к центру Сибири и там производить», – сказал Клименко.

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