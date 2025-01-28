«Разрушено производство» – стратегические заводы советуют перевезти в Сибирь
России пора повторить опыт Великой Отечественной войны, когда за Урал были вывезены порядка 1000 стратегических промышленных предприятий, которые очень быстро возобновили работу на новых местах.
Об этом экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил в интервью «Радио Спутник», комментируя недавнюю атаку БПЛА на завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, что подобные стратегические предприятия должны были быть давно вывезены в районы, где нет рисков. Брянск находится в зоне, до которой можно дотянуться», – сказал Клименко.
Он рекомендует либо перевозить такие заводы как «Кремний Эл» в Сибирь, либо устанавливать на них системы ПВО «Панцирь».
«Главное, чтобы люди остались живы. Насколько я понимаю, жертв нет. Разрушено производство. Я бы рекомендовал переехать ближе к центру Сибири и там производить», – сказал Клименко.
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