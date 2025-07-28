Разрешу Путину распродать нам все российские недра, если прекратит огонь: иначе – санкции! – Трамп

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Россия имеет огромный потенциал и может стать одной из богатейших стран мира, если её не ослаблять войнами и санкциями.

Об этом на встрече с премьером Британии Киром Стармером заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время президентской кампании вы говорили, что президент Путин уважает вас и не мешает поддерживать отношения. Вы все ещё считаете, что он вас уважает?», – спросил журналист.

«Да, я всегда ладил с президентом Путиным, у нас были отличные отношения. Жаль, что мы ничего не можем сделать между нашими странами, потому что если бы мы могли, мы бы сделали это. Я был строг с Путиным. Потому что именно я закрыл «Северный поток», а Байден пришёл, и открыл его. Я был очень строг с Путиным, но мы отлично ладили. Я думал, что мы сможем договориться. Может быть, это ещё произойдёт, но сейчас уже слишком поздно, так что я разочарован», – сказал Трамп.