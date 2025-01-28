Разразилась битва дипфейков между Лукашенко и Тихановской

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Официальный Минск и беглая белорусская оппозиция развернули настоящую войну дипфейков.

25 января перед днем президентских выборов в Белоруссии на фейковом тг-канале самопрозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской появилось видео, в котором она объявила, что уходит со своего «поста».

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«Я приняла решение о прекращении деятельности в качестве национального лидера Беларуси. Все беларусы хотят честных и свободных выборов, после проведения которых я обещала уйти и уступить дорогу лучшим. Именно новые лидеры приведут нас к победе в будущем! До выборов, полномочия переходят к моему заместителю – Латушко Павлу Павловичу», – заявила нейро-Тихановская.

Настоящая лидерка поспешила заверить, что никуда не уходит. О том, что Тихановская останется «президенткой» бессрочно было объявлено еще в августе прошлого года. Хотя даже если согласиться с тем, что на выборах 2020 года победила она, срок каденции истек.

В ответ беглая оппозиция распространила свои фейковые ролики в день выборов через «Тикток». На видео нейро-Лукашенко становится плохо на пресс-конференции, а дальше сценарий у каждого фейка разный: где-то нейро-Батька падает, где-то хватается за сердце, а где-то и вовсе доставлен в реанимацию.

Минск не замедлил с ответом. Сегодня нейро-Тихановская и ее нейро-советники поздравили Лукашенко с избранием.