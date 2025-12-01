Разработчик «Фламинго» отправился к Бандере. Взрыв в Москве, удар по Дагестану

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Директор занимающейся разработкой ракет «Фламинго» компании Fire Point Денис Штилерман заявил о гибели сотрудника фирмы во время российского удара в Вышгороде под Киевом.

«Мы должны под корень уничтожить Российскую империю», – написал Штилерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ в свою очередь сегодня атаковали дронами Каспийск в Дагестане, где находится главная база Каспийской флотилии. Известно, что ранения получила 12-летняя девочка.

Также утром поступило сообщение о взрыве джипа Land Cruiser в ЖК «Град Московский» в Новой Москве. Выбиты стекла, но никто не пострадал. По предварительным данным, взрыв произошел после того, как водитель дистанционно включил прогрев двигателя.

Несколько минут назад также стало известно о нанесении удара баллистической ракетой по цели в Днепропетровске.