Разработчик «Фламинго» отправился к Бандере. Взрыв в Москве, удар по Дагестану

Михаил Рябов.  
01.12.2025 11:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 269
 
Директор занимающейся разработкой ракет «Фламинго» компании Fire Point Денис Штилерман заявил о гибели сотрудника фирмы во время российского удара в Вышгороде под Киевом.

«Мы должны под корень уничтожить Российскую империю», – написал Штилерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ в свою очередь сегодня атаковали дронами Каспийск в Дагестане, где находится главная база Каспийской флотилии. Известно, что ранения получила 12-летняя девочка.

Также утром поступило сообщение о взрыве джипа Land Cruiser в ЖК «Град Московский» в Новой Москве. Выбиты стекла, но никто не пострадал. По предварительным данным, взрыв произошел после того, как водитель дистанционно включил прогрев двигателя.

Несколько минут назад также стало известно о нанесении удара баллистической ракетой по цели в Днепропетровске.

