«Разграбят средний класс» – Западная Европа стала первой жертвой глобалистов
В глобальном противостоянии первой жертвой окажется Западная Европа, потому что она богата и её легко грабить.
Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил российский историк, директор Центра стратегического анализа Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто, на ваш взгляд, может быть уничтожен первым? Кто самое слабое звено, если мы говорим о больших игроках?», – спросила ведущая.
«Вроде бы с Западной Европой до СВО было все хорошо, и Боррель даже называл их «райскими джунглями». Но первой под нож в современном мире пошла Западная Европа.
Первыми под нож пойдут те страны, в которых есть богатый средний слой. Вот, на 2020 год мировое богатство, активы оценивалось в 90 триллионов. Один процент населения контролирует 35 триллионов долларов. Это миллиардеры и миллионеры.
Следующие 12-15%, это и есть глобальный средний слой, контролировали 40 триллионов. Ну и остальные там 15 триллионов на 85% населения. Это население Азии, Африки, Латинской Америки, которое живет на 1-2 доллара в день.
Главная схватка в современном мире происходит между одним процентом, и 12-15% мирового населения. Задача одного этого процента – их ограбить, потому что в будущем большого среднего класса быть не может, его нужно экспроприировать», – сказал Фурсов.
«Теперь давайте посмотрим, где много этого среднего класса. Его много в России? Ничего подобного, здесь грабить некого. В Западной Европе много, в Китае и в США. Начали с Западной Европы, потому что она политически слаба, и средний класс Европы можно уничтожить. Уничтожают его двояко. С помощью повышения налогов, сейчас плюс они будут наращивать военный потенциал. И второе – это мигранты, этническое оружие.
Мне интересно, за кого возьмутся потом, когда раскурочат, экспроприируют западноевропейский средний класс. Выбор небольшой: либо Китай, либо США», – добавил он.
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