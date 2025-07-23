«Разграбят средний класс» – Западная Европа стала первой жертвой глобалистов

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В глобальном противостоянии первой жертвой окажется Западная Европа, потому что она богата и её легко грабить.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил российский историк, директор Центра стратегического анализа Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто, на ваш взгляд, может быть уничтожен первым? Кто самое слабое звено, если мы говорим о больших игроках?», – спросила ведущая.

«Вроде бы с Западной Европой до СВО было все хорошо, и Боррель даже называл их «райскими джунглями». Но первой под нож в современном мире пошла Западная Европа. Первыми под нож пойдут те страны, в которых есть богатый средний слой. Вот, на 2020 год мировое богатство, активы оценивалось в 90 триллионов. Один процент населения контролирует 35 триллионов долларов. Это миллиардеры и миллионеры. Следующие 12-15%, это и есть глобальный средний слой, контролировали 40 триллионов. Ну и остальные там 15 триллионов на 85% населения. Это население Азии, Африки, Латинской Америки, которое живет на 1-2 доллара в день. Главная схватка в современном мире происходит между одним процентом, и 12-15% мирового населения. Задача одного этого процента – их ограбить, потому что в будущем большого среднего класса быть не может, его нужно экспроприировать», – сказал Фурсов.