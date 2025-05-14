«Раз на раз» Зеленский с Путиным не выстоит – Луценко

Анатолий Лапин.  
14.05.2025 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Владимир Зеленский совершил ошибку, когда в феврале этого года впервые заявил о готовности прямых переговоров с Россией, а на днях в ультимативной форме потребовал личной встречи с Владимиром Путиным в Стамбуле.

Об этом в эфире видеоблога майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский совершил ошибку, когда в феврале этого года впервые заявил о готовности прямых...

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«Раз на раз» он ездил в Париж на встречу с Путиным, где заглянул в глаза и увидел мир, после чего начались разведения и разминирования. Мы же это помним. «Раз на раз» он летал в Оман, где встретился, до сих пор под знаком вопроса с кем, но после чего сменил главу администрации и началось безумное уничтожение ракетных и других программ военных. «Раз на раз» он отправил делегацию во главе с Арахамией, который завизировал проект, по сути, капитуляции. Поэтому все, что делается «раз на раз», мягко говоря, пугает. Это так, очень мягко говоря.

У нас была неплохая история, когда на борту были и Соединенные Штаты Америки с их санкциями и военными поставками, и Европейский Союз, который тогда еще не раскачался, но, в принципе, санкции поддерживал на ура и помаленьку раскачивался на финансирование наших военных и гражданских нужд. После смены администрации США Трамп сказал, что он арбитр, а не союзник. Но тем не менее у нас продолжаются поставки американского оружия. И Трамп требует прекращения войны, что уже немало. Европейский Союз и Украина занимают единодушную позицию по всем вопросам.

И что мы сделали таким февральским заявлением? Мы фактически дали возможность Трампу умыть руки, потому что он – не сторона переговоров, а европейцам можно сидеть где-то в удобном месте и давать советы», – заявил Луценко.

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