Раввин страстно убеждает: «Украина обезлюдела не ради заселения евреями!»

Вадим Москаленко.  
26.08.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 829
 
Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Антисемитизм на Украине зачастую подогревается такими идеями как подозрение, что украинцев делают беженцами и уничтожают в войне ради превращения страны в «небесный Иерусалим».

Об этом экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза (Бляхер) рассказал главному раввину Украины Моше Асману, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Интереснейшая ИПСО, вброшенная русскими на Украину – это история о «небесном Иерусалиме». Что украинцев всех хотят убить, сюда хотят переселить всех израильтян из Израиля. Я бы посмотрел на это, как будут израильтяне приезжать. Во-первых, я не представляю, как их надо уговаривать. И в это люди верят, они как-то это технически прогружают!

Вы можете сказать – что действительно из Киева хотят сделать Новый Иерусалим? Я спрашиваю, потому что людям надо объяснять. У нас есть легковерные, которые, к сожалению, этому доверяют», – вбросил тезис Береза.

В ответ главный раввин Украины сделал обращение к населению страны и на полном серьёзе начал долго и аргументировано опровергать вышесказанное.

«Уважаемые украинцы! Евреи никакого «небесного Иерусалима» здесь не хотят делать… Я хочу вас успокоить. Наверняка это какая-нибудь очередная разработка какой-нибудь ФСБ или других спецслужб!», – распинался Моше Асман.

Березе же оставалось только раздосадованно плюнуть.

«Знаете, если человек хочет верить – он поверит. Но когда человек верит в такой бред, даже не пытаясь использовать логику, у меня появляется чувство, что общество (да – отдельная маргинальная часть) – деградирует. Хотя, не очень умные люди есть во всём мире», – прикидывался правдорубом «правосек».

