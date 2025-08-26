Раввин страстно убеждает: «Украина обезлюдела не ради заселения евреями!»
Антисемитизм на Украине зачастую подогревается такими идеями как подозрение, что украинцев делают беженцами и уничтожают в войне ради превращения страны в «небесный Иерусалим».
Об этом экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза (Бляхер) рассказал главному раввину Украины Моше Асману, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Интереснейшая ИПСО, вброшенная русскими на Украину – это история о «небесном Иерусалиме». Что украинцев всех хотят убить, сюда хотят переселить всех израильтян из Израиля. Я бы посмотрел на это, как будут израильтяне приезжать. Во-первых, я не представляю, как их надо уговаривать. И в это люди верят, они как-то это технически прогружают!
Вы можете сказать – что действительно из Киева хотят сделать Новый Иерусалим? Я спрашиваю, потому что людям надо объяснять. У нас есть легковерные, которые, к сожалению, этому доверяют», – вбросил тезис Береза.
В ответ главный раввин Украины сделал обращение к населению страны и на полном серьёзе начал долго и аргументировано опровергать вышесказанное.
«Уважаемые украинцы! Евреи никакого «небесного Иерусалима» здесь не хотят делать… Я хочу вас успокоить. Наверняка это какая-нибудь очередная разработка какой-нибудь ФСБ или других спецслужб!», – распинался Моше Асман.
Березе же оставалось только раздосадованно плюнуть.
«Знаете, если человек хочет верить – он поверит. Но когда человек верит в такой бред, даже не пытаясь использовать логику, у меня появляется чувство, что общество (да – отдельная маргинальная часть) – деградирует. Хотя, не очень умные люди есть во всём мире», – прикидывался правдорубом «правосек».
