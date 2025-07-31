Рассерженные патриоты опасаются, что не попадут в мессенджер Max

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий приказал всем подчиненным перейти в новый российский мессенджер Max.

«Такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации в условиях внешнего давления. В течение семи дней все рабочие коммуникации должны быть переведены в новый мессенджер», – пояснил чиновник.

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Политконсультант Дмитрий Фетисов обращает внимание на важный нюанс:

«Пойдет ли население массово в Max за чиновниками, или новому мессенджеру суждено стать «корпоративным» и не нужным условному рядовому пользователю? Наблюдаем».

Пока что менеджеры «суверенного» российского мессенджера проводят довольно странную политику, указывает публицист Егор Холмогоров.

«На сегодняшний момент ситуация с Максом выглядит так. Каналов для всех там нет. Каналы создаются для своих. «Свои» для создателей менеджера (в котором, напомню, чат-GPT не может ответить на вопрос «чей Крым») – это госСМИ, что понятно, Тёма Лебедев, что объяснимо (он сам менеджер VK) и всевозможная Клава-Кока, Влад Бумага, а так же Азамат и Рахим. Выглядит все это следующим образом. В Телеграме слишком много силы взяли всякие там патриоты, зетники, ватники, военкоры и прочие. Надо с этим что-то делать…. И вот уже никаких подоляк, котенков, стешиных, антоновских, холмогоровых и прочих – один Влад Бумага», – возмущается Холмогоров.

Обозреватель Борис Рожин подтверждает:

«Вчера ради интереса написал запрос в их поддержку: мол, можно у вас канал в тестовом режиме открыть? Фигурально послали, мол, жди осени, когда каналы откроют для всех».

Публицист Дмитрий Борисенко опасается, что повторится ситуация с Rutube – где для простых пользователей по-прежнему слишком долгая модерация роликов перед публикацией.

«Повторяется история с Рутубом, когда не смогли создать конкурентный продукт и включают админресурс».

Политолог Марат Баширов оказался в числе счастливчиков, кому было позволено уже сейчас запустить канал в Max. Однако он приводит данные подписчицы – мессенджер невозможно установить на старые смартфоны, а ведь ими пользуются те же пенсионеры.

«Он устанавливается на устройства системы Андроид 10 и выше, Айфон 13 и выше. На более старые устройства MAX не грузится».

Донецкий журналист Игорь Гомольский удивлен, почему проблема с мессенджером решается так долго, а вместо этого внимание раньше было направлено на другое.