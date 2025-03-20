Рано ждать обрушения украинского фронта – Коц

Максим Столяров.  
20.03.2025 22:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 301
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вряд ли украинский фронт посыплется до того, как западные страны прекратят всю военную помощь Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вряд ли украинский фронт посыплется до того, как западные страны прекратят всю военную помощь...

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«Можно ли сейчас говорить о том, что у ВСУ что-то может посыпаться? Хотя вот ты говоришь о том, что и резервы есть, и подвоз происходит каждый день», – сказал ведущий.

«Посыпаться может, если перекрыть кран западной помощи. Уже Евросоюз заявил, что он на требование прекращения помощи не пойдет. То есть, помощь все равно, даже если Соединенные Штаты Америки прекратят, она будет идти из Евросоюза, хотя, конечно, не в таких объемах», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что у России и так задействованы значительные силы на разных направлениях, и оголять их нельзя.

«Я не думаю, что с сумского направления высвободятся очень много людей. Ведь надо иметь довольно серьезные ресурсы для того, чтобы, во-первых, и наступать, во-вторых, иметь резервы, чтобы отбивать вот такие провокации, как случилось в Белгородской области. А это может случиться, допустим, в Брянской области, и мы должны иметь резерв.

Сейчас мы видим, Украина пытается наступать на Покровском направлении, пытается срезать на вот этот юго-западный выступ. Мы пока там находимся в оборонительной позиции, и там наше наступление пока не продолжается. Да, зато оно продолжается на Запорожье. Вот поэтому я не думаю, что у нас ресурсы высвободятся.

Но если будут прекращены поставки вооружения, если будет запрещена мобилизация, то, конечно, может и посыпаться», – добавил военкор.

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