Рано или поздно, но Путин загонит Зеленского в угол, – укро-эксперт

Российский лидер Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского визитом на Аляску, но киевскому диктатору удалось восстановить статус-кво во время поездки в Вашингтон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видоблога «Политека» заявил киевский политехнолог Андрей Золотарев.

Он считает, что между Путиным и Зеленским идет своего рода футбольный матч.

«С Аляской Путин явно переиграл, перепасовав мяч на сторону Зеленского. Зеленский талантливо, не вступая в контры… Возможно, он это акцептирует… Он не сказал ни разу: «Нет» Трампу», – говорит эксперт.

По его словам, тем не менее, «рано или поздно кто-то окажется в углу».

«И я боюсь, что больше шансов как раз для Владимира Александровича оказаться в этой неприятной ситуации», – подчеркнул Золотарев.

При этом он добавил, что был и остается скептиком относительно возможности скорого завершения войны.