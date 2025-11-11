Раненых солдат вместо госпиталя гонят обратно в бой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Медикам приказали отправлять раненых солдат не в госпиталь, а обратно на передовую. Об этом в эфире видеоблога «Альфа медиа» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не буду называть бригады, но приведу пример. На бумаге в бригаде числится всего 7500 тысяч людей. Но на бой эта бригада не может выставить и 500 человек из всей бригады. Линейный батальон, у которого по штатке 450 человек, – они не могут собрать и 50 человек, чтобы перекрыть свой участок», – сказал Прошинский.