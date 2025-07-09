Ракеты могут ударить по резиденции Санду раньше, чем по Зе-офису

Максим Столяров.  
09.07.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


В случае вторжения в Приднестровье и опасности гражданам РФ, России придётся нанести ракетный удар по Кишинёву.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае вторжения в Приднестровье и опасности гражданам РФ, России придётся нанести ракетный удар...

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«А если, допустим, пойдет вторжение в Приднестровье, мы как будем реагировать?

Украинский пропагандист террорист-экстремист Дмитрий Гордон предупреждает, что действующее руководство Молдавии готовится к тому, чтобы втянуть страну в вооруженный конфликт, обратившись за помощью к ВСУ для зачистки и захвата Приднестровья», – спросил ведущий.

«Разница между Приднестровьем и Карабахом колоссальная. В Карабах мы могли не ввязываться, там были граждане Армении по массе своей. В Приднестровье живут граждане Российской Федерации, напоминаю. Если Украина нападает на Приднестровье, то это геноцид граждан Российской Федерации.

Как Россия будет реагировать? Это самый важный вопрос. Возможно, в этой ситуации мы будем наносить ракетные удары по Кишиневу. И все это понимают. То есть прекратить вторжение в Приднестровье можно сейчас лишь одним способом – всем чётко донести мысль, что наша реакция будет непропорционально жёсткой», – сказал Мирзаян.

«Но как это сделать, если целый ряд западных партнёров не верят нам? Мы ничего не сделали за последний год, чтобы укрепить их веру в то, что мы будем крайне жёстко отвечать. Вот, в чем главная проблема.

Мы наносим массовые удары, но мы увеличиваем масштабы вширь, а не вглубь. Наш супер-жесткий ответ – это ответ вглубь, то есть мы должны принципиально новым чем-то угрожать.

Ударом по Банковой, ударом по правительственным зданиям в Кишиневе, если кишиневские власти решат это сделать. То есть мы должны говорить о максимально жестком ответе», – подытожил он.

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