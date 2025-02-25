Ракеты и дроны атаковали Украину

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Сегодня рано утром российские стратегические бомбардировки выпустили ракеты по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.

Украинские мониторинговые паблики насчитали от 10 до 15 ракет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Командование Воздушных сил ВСУ в режиме онлайн проинформировало, что ракеты маневрировали и постоянно меняли курс. По последней информации, удар пришелся по Житомирской области.

Пуску ракет предварял налет ударных дронов по ряду украинских городов, включая столицу.

Так, в Киеве беспилотники были замечены в Оболонском, Голосеевсском, Дарницком районах, на Троещине и в Жулянах, где находится аэродром и традиционно размещаются позиции ЗРК «Пэтриот».

Всю ночь киевляне слышали взрывы. На данный момент информации по прилетам нет.