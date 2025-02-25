Ракеты и дроны атаковали Украину

Игорь Шкапа.  
25.02.2025 09:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня рано утром российские стратегические бомбардировки выпустили ракеты по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.

Украинские мониторинговые паблики насчитали от 10 до 15 ракет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня рано утром российские стратегические бомбардировки выпустили ракеты по объектам на подконтрольной киевскому режиму...

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Командование Воздушных сил ВСУ в режиме онлайн проинформировало, что ракеты маневрировали и постоянно меняли курс. По последней информации, удар пришелся по Житомирской области.

Пуску ракет предварял налет ударных дронов по ряду украинских городов, включая столицу.

Так, в Киеве беспилотники были замечены в Оболонском, Голосеевсском, Дарницком районах, на Троещине и в Жулянах, где находится аэродром и традиционно размещаются позиции ЗРК «Пэтриот».

Всю ночь киевляне слышали взрывы. На данный момент информации по прилетам нет.

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