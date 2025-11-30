Радведа Поклонская судится с Марданом из-за видео, сгенерированного ИИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ныне советник генпрокурора РФ Поклонская прояснила, в чем суть ее судебного иска к публицисту Сергею Мардану. Дело стало известным из-за того, что из его материалов выяснилось: бывшая героиня Русской весны сменила имя Наталья на Радведа после перехода в язычество из Православия.

В суд Поклонская подала из-за того, что Мардан, по ее словам, вывесил в своих соцсетях видео, сгенерированное искусственным интеллектом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она требует убрать ролик или указать его происхождение.

«Мардан и остальные его коллеги стали распространять поддельное видео. Это видео, как они преподносят, будто бы карикатура, но нигде этого не указывают. Они пишут и говорят, что это истинная, настоящая Поклонская. А говорит она то, что ей сгенерировали искусственным интеллектом и вложили в уста. Все эти фразы, слова преподносят в качестве подлинного, настоящего. Я для начала предложила просто убрать это видео, поскольку оно поддельное. Некоторые убрали, даже принесли извинения. К примеру, Гаспарян», – сказала Поклонская.

Действительно, в телеграм-канале политолога Армена Гаспаряна видео с Поклонской заменено на фотографию. Зато запись от 17 июля сохранена.

«Поклонская и руны. Бюст Николая больше у нее не мироточит. UPD: Изначальное видео оказалось фейком. Недоглядел. Виноват. Приношу НВ извинения», – написал Гаспарян.

По словам советника генпрокурора, она требует от Мардана и других авторов только убрать видео или указать происхождение. По этому поводу она жаловалась даже руководителю Мардана Владимиру Соловьеву.

Что касается имени, то Радведа объясняет его смену желанием сохранить тайну своих передвижений по стране. Комментаторы ранее критиковали эту версию, ведь с целью конспирации можно было бы выбрать куда более обычное имя.