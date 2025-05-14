Рада разрешит застройщикам скупать разрушенную недвижимость за бесценок  

Верховная рада позволит приватизировать разрушенную во время войны недвижимость, чтобы дать застройщикам возможность скупать участки за бесценок.

Такое решение было принято на заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат от «Слуг народа» Павел Фролов.

«Люди, потерявшие жилье, особенно частные дома, не могут приватизировать под своим домом земельный участок или взять в аренду, в пользование без земельных торгов именно этот земельный участок. Согласно гражданскому законодательству, если разрушен дом, то теряется и право собственности на этот дом. Этот законопроект восстанавливает право тех владельцев недвижимости на земельных участках, если это жилье разрушено», – сказал депутат.

Однако, как оказалось, красивые речи были призваны скрыть большую коррупционную схему, о чём рассказала, видимо, не взятая в долю депутат «Голоса» Александра Устинова.

«Это огромный обман, потому что если вы почитаете пояснительную записку и сам текст закона, то они разные. В пояснительной записке вам говорят, что люди имеют право приватизировать землю, на которой стояло разрушенное имущество. Но, если вы откроете сам текст законопроекта, то там как раз эта часть, в которой стояло «разрушенное имущество», почему-то теряется, и говорится о том, что человек имеет право на приватизацию любой земли, а не только той, на которой стояло имущество», – сказала депутат.

Она подчеркнула, что таким образом украинские застройщики просто получат механизм для выкупа участков по сильно заниженной цене, но в конечном итоге пострадавшими останутся простые граждане.

«Вы все помните, как в свое время существовала схема приватизации земли, для чего использовали наших военных, в то время тогда говорили, что эта схема называлась «атошники». Когда собирали 10 человек, они писали заявление, им выделяли землю, после этого они ее перепродавали одному застройщику и там появлялся огромный комплекс. Сейчас мы такой же механизм даем возможность сделать тем, кто потерял имущество. И поверьте, этим людям не будут давать землю, их будут использовать. И еще одна очень важная вещь. У нас сейчас запрещена приватизация земли. Если мы даем сейчас такую возможность, в первую очередь мы должны давать преференции нашим военным. Давайте сейчас не говорить, что одни имеют право, а другие не имеют», – возмущалась Устинова.

Её претензии поддержали несколько коллег. Однако во время голосования документ получил голоса 254 депутатов. Законопроект был принят в первом чтении и отправился на доработку.