Рада проголосовала за конфискацию более полутора тысяч вагонов РФ в пользу Украины
Более 1500 принадлежащих резидентам России железнодорожных вагонов будут конфискованы в пользу Киева.
Соответствующее решение накануне было поддержано на заседании Верховной рады Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С целью мобилизации необходимых ресурсов в условиях полномасштабной агрессивной войны, развязанной РФ, для недопущения контроля страной-агрессором над железнодорожными вагонами существует потребность их принудительного изъятия в пользу государства Украина», – объявил замсекретаря СНБО Андрей Кононенко.
Ожидаемо, противников проекта закона, утверждающего указ Зеленского «о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», в зале не нашлось.
Людмила Буймистер из фракции «Батькивщина» даже пристыдила коллег за нерасторопность.
«Четвертый год полномасштабного вторжения – и мы до сих пор с вами не создали финансовую разведку. Не начали системно разыскивать активы российских олигархов и бизнесменов, финансирующих террористический режим Путина по всему миру, чтобы им негде было прятаться, чтобы им не было спокойно ездить по заграницам и отдыхать в пятизвездочных отелях, чтобы мы находили их имущество везде, где бы оно ни находилось, хоть на Северном полюсе. Но нет.
Мы третий год не можем конфисковать даже то имущество, которое находится, здесь, на территории Украины. И на самом деле с этими вагонами это не единичный случай. Когда УЖД загибается и не может позволить себе развивать такие критические направления перевозок, как пассажирские, как доставки оружия на фронт, как перевозки товаров, которые поддерживают нашу экономику, мы по три года рассматриваем такие вопросы», – негодовала депутатка Юлии Тимошенко.
За законопроект проголосовали 263 депутата. Принадлежащие резидентам России 1592 железнодорожных вагона будут конфискованы в пользу фашистской Украины и ВСУ.
