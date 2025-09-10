Рациональаня логика с русским не работает. Будут воевать до конца – киевский аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западу не стоит надеяться, что Россия дрогнет под тяжестью войны – она продолжает воевать даже в тех условиях, когда другие страны капитулируют.

Об этом в эфире канала «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт призвал власть говорить правду обществу, а не тешить его надеждами на скорый крах России.

«Даже длительное истощение ведёт к ухудшению качества ведения войны, но не обязательно к коллапсу, особенно, если мы говорим о славянских странах, которые могут закусить удила, невзирая на любые потери, невзирая на рациональную логику. Это вам даже не немцы с французами, условно говоря, они могут продолжить воевать, продолжать настаивать на своём», – сказал политолог.

По его словам, с точки зрения военной логики, Советский Союз должен был капитулировать еще в 41-м.