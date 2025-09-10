Рациональаня логика с русским не работает. Будут воевать до конца – киевский аналитик
Западу не стоит надеяться, что Россия дрогнет под тяжестью войны – она продолжает воевать даже в тех условиях, когда другие страны капитулируют.
Об этом в эфире канала «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт призвал власть говорить правду обществу, а не тешить его надеждами на скорый крах России.
«Даже длительное истощение ведёт к ухудшению качества ведения войны, но не обязательно к коллапсу, особенно, если мы говорим о славянских странах, которые могут закусить удила, невзирая на любые потери, невзирая на рациональную логику. Это вам даже не немцы с французами, условно говоря, они могут продолжить воевать, продолжать настаивать на своём», – сказал политолог.
По его словам, с точки зрения военной логики, Советский Союз должен был капитулировать еще в 41-м.
«Франция капитулировала в таких условиях. Даже намного в более мягких условиях. Финляндия капитулировала, все европейские страны капитулировали. С точки зрения войны, Российская Империя должна была капитулировать перед Наполеоном. Он Москву занял, даже сжёг её дотла. Но тут не работает эта логика. Это смесь, это уже Евразия. Здесь иррациональное, здесь эмоциональное, репутационное – оно чаще даже намного более важнее, нежели рациональное, логическое какое-то развитие и проектированное будущее для своего народа или государства. Здесь так не работает», – уверен Бортник.
