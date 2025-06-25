Работа подполья: под Киевом сожгли машину ВСУ

Вадим Москаленко.  
25.06.2025 13:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 516
 
Дзен, Оппозиция, Происшествия, Украина


Сопротивление на подконтрольных Киеву территориях продолжает доставлять неприятности ВСУ и ТЦК.  Кадры с горящим авто распространяет тг-канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сопротивление на подконтрольных Киеву территориях продолжает доставлять неприятности ВСУ и ТЦК.  Кадры с горящим...

На этот раз, транспортное средство украинских силовиков было уничтожено в посёлке Бабинцы Киевской области. Под покровом ночи антифашисты облили его бензином и подожгли.

Опубликованы свидетельства уже серии актов нанесения материального ущерба: горят админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить