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Сопротивление на подконтрольных Киеву территориях продолжает доставлять неприятности ВСУ и ТЦК. Кадры с горящим авто распространяет тг-канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На этот раз, транспортное средство украинских силовиков было уничтожено в посёлке Бабинцы Киевской области. Под покровом ночи антифашисты облили его бензином и подожгли.

Опубликованы свидетельства уже серии актов нанесения материального ущерба: горят админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.