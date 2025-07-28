«Пятерочка» и «Магнит» готовятся зайти в Крым

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Торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» начали изучать возможность захода на рынок Крыма. Они могут начать работу на базе уже существующих сетей – известно о переговорах о возможности покупки магазинов «Лидер». Среди других потенциальных кандидатов называется севастопольская сеть продуктовых супермаркетов «Яблоко».

Как рассказали «ПолитНавигатору» представители бизнес-кругов, аналогично ранее в Крым заходила сеть «Алкотека», принадлежащая армянским предпринимателям. Изначально они хотели развернуть в Севастополе сеть на базе магазинов «Точка», однако с местным владельцем не удалось договориться о сделке. Вероятно, это было ошибкой, ведь уже вскоре «Точка» не выдержала конкуренции со стороны материковой сети и утратила позиции на рынке.

Как известно, отсутствие крупных торговых сетей с материка ранее неоднократно называлось причиной повышенных цен в Крыму по сравнению с Краснодарским краем.

Предприниматели рассказывают, что иногда сталкиваются со сговором поставщиков, устанавливающих большую наценку за доставку товаров на полуостров – в этом случае легче договориться с производителями напрямую и обеспечить поставки по более низкой стоимости.