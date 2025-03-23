Путями Януковича: сторонников Вучича закидывают камнями, а он разглагольствует в стиле «Астанавитесь!»

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В сербском Нише протестующие попытались сорвать съезд правящей Сербской прогрессивной партии (СНС), атакуя как место их собрания, так и мэрию.

В результате нападений серьезные травмы получили градоначальник Ниша Драгослав Павлович и десятки человек, в том числе женщин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди десятков получивших увечья разной степени тяжести «прогрессистов» мэр Павлович – наименее пострадавший, его «всего лишь» забросали яйцами, облили водой и покрыли отборной бранью.

Десяткам других сторонников правящей партии пришлось гораздо хуже, в них кидали камни, в итоге среди пострадавших оказались и женщины – Даниела Крстич и Тамара Милич.

«Мы столкнулись с насилием, и полиция приняла все меры, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто нарушил законы. Независимо от этого, любой, кто совершил преступление или проступок, будет привлечен к ответственности», – заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич, однако и по сей день нет информации о том, что кто-то из нападавших задержан.

При этом, известно о том, что нападение, например, на градоначальника организовал активист прозападной Партии свободы и справедливости Драгослав Павлович.

«Меня застала леденящая душу новость о том, что один из главных головорезов, тот, кто выступает за независимое Косово и упразднение Республики Сербской, который напал на мэра Ниша вчера вечером, был освобожден. Эта новость леденит душу, и вы не поверите, прокурор даже не потребовал заключения его под стражу, потому что, я полагаю, они считают, что в этом нет никакого преступления… Я старался сохранить мир, сохранить стабильность, я делал все возможное, чтобы никого нигде не подвергать опасности, никому не причинять вреда, не участвовать в насилии, и мы нигде этого не делали… Полиция выполнила свою работу очень плохо, но я также грешен, потому что думал, что эти хулиганы и головорезы были нормальными людьми, и не были такими уж лжецами, когда говорили, что выступают против насилия», – заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя инцидент в Нише.

По его словам травля и нападения на сторонников власти со стороны протестующих также наблюдались в Обреноваце, Лазареваце, Богатиче и Кралево. И подчеркнул, что ожидает от государства реакции на насилие в соответствии с законом.