Путин явно выиграл, – вашингтонский «ястреб»

Вадим Москаленко.  
16.08.2025 15:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 251
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Саммит на Аляске стал победой Владимира Путина, потому что Дональд Трамп не добился почти ничего. Об этом на канале «CNN» заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Саммит на Аляске стал победой Владимира Путина, потому что Дональд Трамп не добился почти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На Аляске Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп ничего не добился, кроме новых встреч. Путин проделал долгий путь, чтобы восстановить отношения, что было его главной целью.

Он избежал санкций, ему не грозит прекращение огня, следующая встреча не назначена. Зеленскому ничего об этом не сказали перед этой пресс-конференцией.

Путин добился большей части того, чего хотел, а Трамп добился очень малого», – сказал Болтон.

«И я скажу еще кое-что. Мне показалось, что Трамп выглядел очень уставшим. Не разочарованным, а усталым. И нам придется подумать, что это значит», – добавил он.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить