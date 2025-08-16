Путин явно выиграл, – вашингтонский «ястреб»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Саммит на Аляске стал победой Владимира Путина, потому что Дональд Трамп не добился почти ничего. Об этом на канале «CNN» заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Аляске Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп ничего не добился, кроме новых встреч. Путин проделал долгий путь, чтобы восстановить отношения, что было его главной целью. Он избежал санкций, ему не грозит прекращение огня, следующая встреча не назначена. Зеленскому ничего об этом не сказали перед этой пресс-конференцией. Путин добился большей части того, чего хотел, а Трамп добился очень малого», – сказал Болтон.