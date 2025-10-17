Путин создаёт гуманитарный кризис в ЕС, а Трамп достал Томагавки – полковник СБУ

Удары по украинской энергетике приведут к массовой миграции украинцев и, как следствие, гуманитарному кризису в ЕС.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп достал свой аргумент в виде Томагавков для того, чтобы на Украине не наступил гуманитарный кризис, чтобы российско-украинская война с горячей фазы не переросла в войну городов, то есть инфраструктурную войну», – рассуждал Стариков.

«А это приведёт к гуманитарной катастрофе. Гуманитарная катастрофа к зиме ведет к массовой миграции населения туда, где есть тепло. Поэтому народ рванет на запад (Украины), а по западу тоже удары. Значит, куда? В Европу.

Это вызовет гуманитарный кризис в Европейском Союзе. Гуманитарную катастрофу вызовет и у них. Для этого Путин и начал свою операцию, назовём её «Энергетика». А Трамп достал противодействие этому», – подытожил он.