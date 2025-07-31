«Путин, сдавайся, ракета летит прямо в Кремль» – британский отставник не верит в «Орешник» и «Сармат»

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НАТО готова поставить Украине оружие, «которое на поколение опережает российское».

Об этом отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон Гордон заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы усиливают давление, закручивают гайки, ужесточают меры. Их крылатые ракеты разрушительны и имеют дальность полета в тысячи километров. Они высокоточные и показали, что могут обходить российские системы ПВО. Это усиливает давление и посылает Кремлю сигнал, что мы готовы на все. У нас есть современное оружие, которое на поколение опережает российское. И мы готовы передать его Украине», – сказал де Бреттон Гордон.

Однако пока США лишь оказывают психологическое давление на российскую элиту, когда заявляют о готовности поставить Украине высокоточные ракеты.

«Я думаю, что богатые и влиятельные люди в Москве должны поговорить со своим президентом и заставить его сесть за стол переговоров. Иначе американская крылатая ракета может прилететь прямо в Кремль. Я думаю, Америка и Украина продемонстрировали, что они могут это сделать. Одного только нападения на ключевые объекты в Москве будет достаточно, чтобы положить конец правлению Путина», – вещал де Бреттон Гордон.

Такая риторика, по его мнению, должна испугать российского президента.