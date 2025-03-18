Путин провел отрезвляющую прелюдию к разговору с Трампом

Елена Острякова.  
18.03.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Экономика


Российские власти дадут вернуться в страну далеко не всем западным компаниям, «поезд ушел». Если какие-либо ниши заняты российским бизнесом, преференций для западников не будет.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на съезде РСПП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские власти дадут вернуться в страну далеко не всем западным компаниям, «поезд ушел». Если...

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При этом он отметил, что многие западные компании оставались в России, несмотря на давление «так называемых элит».

«Но были и другие компании, которые демонстративно хлопнули дверью, захотели продать свой российский сегмент, кстати, зачастую – с большим дисконтом. Либо, того хуже, начали саботировать действие – и этим самым поставили в уязвимое положение целые коллективы, своих российских клиентов, поставщиков, подрядчиков. Кстати, эти компании нам хорошо известны», – сказал Путин.

Он напомнил, что в таких компаниях власти были вынуждены ввести временное управление.

«Понимаю, что некоторые западные собственники были напуганы, не нашли в себе сил перечить своим политическим властям. Именно этим объясняется их поведение. Но на случай, когда ветер поменяется, они оставили для себя лазейку, сохранили возможность выкупить бизнес обратно.

Я прошу правительство внимательно следить за такими сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути бросили на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает.

Рыночная ситуация уже другая. Компании окрепли и стоят уже по-другому», – отметил Путин.

«Билеты для возвращения бегунов на российский рынок будут очень дорогими. Не все потянут. Да и не все нужны», – прокомментировал слова президента в своем тгк публицист Сергей Мардан.

«Ну, а, вот, и очень сильная прелюдия к телефонному разговору с Трампом. Ждал чего-то подобного, но реальность превзошла. Про иностранные компании, в т.ч. американские и их возвращение в Россию. Вот так по умному повышают ставки в большой игре и одновременно понижают ожидания», – считает профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

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