Путин призвал не делить российские компании на военные и гражданские

Елена Острякова.  
20.06.2025 17:06
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Экономика


Принципы технологичности и гибкости распространяются на весь реальный сектор экономики России – не только на гражданский сектор, но и на предприятия ОПК.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Принципы технологичности и гибкости распространяются на весь реальный сектор экономики России – не только...

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«В современном мире все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями. В некоторых странах вообще нет никакой разницы. Это направление структурного обновления нашей экономики и укрепления нашего суверенитета», – указал Путин.

Он призвал добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором там где это возможно и наладить выпуск продукции двойного назначения.

«Иногда и налаживать не нужно, поскольку многие вещи по определению являются продуктами двойного назначения, которые востребованы в сфере морской, речной техники, в авиастроении, электронной промышленности, в производстве медицинского оборудования, в сельском хозяйстве.

Я могу сказать больше. Нам нужно уходить от деления компания на чисто оборонно-промышленные и предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Все более конкурентными становятся высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи», – подчеркнул Путин.

Он также призвал наращивать несырьевой экспорт и увеличивать в нем долю трудоинтенсивных товаров и услуг.

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