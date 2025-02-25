Путин пригласил бизнес из США в Новороссию. Как это понимать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия готова пригласить компании из США вкладываться в разработку добычи редкоземельных металлов на своей территории, в том числе и в новых регионах – Новороссии, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«У нас, безусловно, на порядок – хочу это подчеркнуть – на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере – в Мурманске, на Кавказе – в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, – то же самое: мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – сказал Путин.

Он назвал Владимира Зеленского «токсичной фигурой», из-за которой буксуют мирные переговоры. Чтобы «оздоровить обстановку», нужны выборы на Украине, но Зеленский проводить их отказывается, поскольку осознает, что проиграет.

«Господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон, – у него ровно в два раза рейтинг выше», – сказал Путин.

Политолог Максим Жаров иронизирует:

«Потянет ли Трамп одновременно две «сделки века» – с Москвой и Киевом? Не слишком ли много редкоземельных металлов на его нелегкую президентскую долю?».

А вот помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов объясняет приглашение Путина так:

«Трамп пытается договориться с Киевом по интересующим его темам. Киев кривляется. Путин говорит: «Трамп, у Киевских парней куда не целуй, везде филейное место. Давай работать с нами, будет легче и надежнее». И где-то за кадром остается сам собой напрашивающийся вывод: Россия лучше справится с территорией Украины, в том числе по редкоземам, чем шайка из Квартала 95 (двусмысленно получилось). Отдай все нам. Мы разрулим».

Военный эксперт Владимир Орлов опасается по поводу возможной сделки.