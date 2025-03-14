Путин послал жесткий сигнал из Курской области

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ не случайно надел военную форму во время посещения Курской области.

Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Эксперт напомнил, что о создании буферной зоны вдоль границ с Украиной Путин говорил не раз без подробностей.

«Но по логике заявлений можно понять, что буферная зона в глубину должна превышать, вероятно, максимальную дальность стрельбы имеющихся у Украины ракетных и артиллерийских систем, чтобы гарантировать безопасность населения на российской территории», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его мнению, этот вопрос РФ будет поднимать на переговорах с США, но сейчас киевский режим на это согласиться не может.

«Но ясно, что ведутся какие-то сложные обсуждения о том, как будет построено мирное соглашение и, судя по тем сигналам, которые мы видим и из сообщений украинских и западных СМИ, уже формируется довольно устойчивый консенсус: Зеленский должен будет уйти. То есть будет многоэтапный, многоступенчатый процесс и, видимо, на каком-то этапе встанет вопрос о том, что надо вводить этот элемент — зону безопасности», – говорит аналитик.

Кроме того, он объяснил, почему Путин посетил Курскую область в военной форме.