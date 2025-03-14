Путин послал жесткий сигнал из Курской области

Олег Кравцов.  
14.03.2025 15:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Президент РФ не случайно надел военную форму во время посещения Курской области.

Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ не случайно надел военную форму во время посещения Курской области. Об этом...

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Эксперт напомнил, что о создании буферной зоны вдоль границ с Украиной Путин говорил не раз без подробностей.

«Но по логике заявлений можно понять, что буферная зона в глубину должна превышать, вероятно, максимальную дальность стрельбы имеющихся у Украины ракетных и артиллерийских систем, чтобы гарантировать безопасность населения на российской территории», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его мнению, этот вопрос РФ будет поднимать на переговорах с США, но сейчас киевский режим на это согласиться не может.

«Но ясно, что ведутся какие-то сложные обсуждения о том, как будет построено мирное соглашение и, судя по тем сигналам, которые мы видим и из сообщений украинских и западных СМИ, уже формируется довольно устойчивый консенсус: Зеленский должен будет уйти. То есть будет многоэтапный, многоступенчатый процесс и, видимо, на каком-то этапе встанет вопрос о том, что надо вводить этот элемент — зону безопасности», – говорит аналитик.

Кроме того, он объяснил, почему Путин посетил Курскую область в военной форме.

«Это сигнал. Как и само посещение Курской области. Сигнал, что у России есть некие довольно жесткие позиции в ходе предстоящих переговоров», – резюмировал Кашин.

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