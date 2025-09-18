Путин понизил уровень испорченности российской молодежи учебниками Сороса

Елена Острякова.  
18.09.2025 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 387
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Мозги российской молодежи испорчены «учебниками Сороса».

Об этом сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мозги российской молодежи испорчены «учебниками Сороса». Об этом сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хорошие дети, но с испорченными учебниками Сороса мозгами. Но сейчас многое сделано, чтобы изменить эту ситуацию», – сказал Зюганов.

Владимир Путин согласен с коммунистом, но считает, что он сгущает краски.

«Действительно, такая проблема существовала. Думаю, что сейчас многое исправляется. Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники (согласен, их негативное воздействие очевидно), но все-таки степень семейной общественно-государственной защиты у нашего общества оказалась высокой.

Наша молодежь демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно – стоять на защите наших ценностей. Я думаю, мы можем быть этим довольны. Но это требует постоянного внимания», – добавил Путин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить