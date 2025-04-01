Путин перемалывает нас в щебень. Скоро новое наступление России – Арестович

Если Украина не договорится о перемирии, ее ждут новые массированные удары и наступление ВС РФ уже в мае.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама