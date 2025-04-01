Путин перемалывает нас в щебень. Скоро новое наступление России – Арестович

Анатолий Лапин.  
01.04.2025 11:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Если Украина не договорится о перемирии, ее ждут новые массированные удары и наступление ВС РФ уже в мае.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина не договорится о перемирии, ее ждут новые массированные удары и наступление ВС...

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«Ну хорошо, мы повоюем сейчас без американской помощи. Начнем с простенького вопроса – ПВО. Вот сейчас новая тактика «Шахедов» российских. Они в страшные круги собираются над городами и массово пикируют. Каждую ночь выбирается город, по которому массированные налеты, с которым украинская сторона не очень чего может сделать. Конечно, мы какие-то меры придумаем, какие-то там аэростаты и прочее, но как бы могучие российские военные умы догадались на четвертый год войны, что массирование сил и средств в принципе прописано на первой странице любого учебника по тактике. Что мы с этим будем делать?

А если мы не сможем останавливать баллистику, и будут массированные удары, вот сегодня один удар баллистикой по одному городу, потом по второму, по третьему. Сейчас Украину Путин начнет перемалывать на щебенку. Сейчас у них будет пауза, они давят по всему фронту, но в апреле, скорее всего, возьмут паузу для того, чтобы в мае начать, если не расторгуемся, дальнейшее наступление.

Мы будем своим гаражным ВПК это все отбивать? Так оборона страны стратегическая, она же не сводится к обороне поля боя. Она сводится к обороне предприятий, к обороне электроэнергетики, к обороне центров принятия, прости господи, решений, к обороне морального духа нации, которую на щебень перемалывают вместе с городами», – заявил Арестович.

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