Путин отказался выписать Зеленскому «Орешник» – Лукашенко

Елена Острякова.  
22.08.2025 22:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 105
 
Президент РФ Владимир Путин отказался наносить удар «Орешником» по администрации киевского режима.

Об этом сегодня журналистам рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того, как они «Орешником» нанесли удар, украинцы поняли: беда. Могут же еще бабахнуть… и по Банковой. Кстати, инсайдерская вам информация. Такие замыслы в России были, не буду называть, у кого. Путин сказал: ни в коем случае. Они были готовы. Если б бахнули, как говорится, по центрам принятия решений, там бы ничего не осталось. Но тем не менее, видите, как “агрессор” поступил.

Когда они в Киев вошли, он сказал: я не могу бить по детским садам и школам. И когда уже консенсус был по центрам принятия решений, Путин сказал: нет, этого делать не надо», – сказал Лукашенко.

«Путин понимает, что Зеленский мало что решает. Он не президент Украины, а менеджер неоколониального режима, и его уход из политики ничего не изменит существенно», – прокомментировал его слова политолог-иноагент Сергей Марков.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько напоминает, что на Аляске российский президент не исключил возможность встречи с утратившим легитимность главарем киевского режима.

«Зеленский – это такой политический кот Шрёдингера: он нелегитимный лидер, узурпировавший власть на Украине, а также преступник, стоящий за терактами и диверсиями на территории России. Но одновременно, в тот же самый момент, он деятель, с которым не зазорно встретиться главе государства.

То есть вместо утилизации Зеленского (что само собой разумеется в рамках вооружённого конфликта такого характера, как нынешняя война на Украине) его предполагается уговорить принять некие условия мирного соглашения», – написал Пилько.

