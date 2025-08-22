Путин отказался выписать Зеленскому «Орешник» – Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин отказался наносить удар «Орешником» по администрации киевского режима.

Об этом сегодня журналистам рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того, как они «Орешником» нанесли удар, украинцы поняли: беда. Могут же еще бабахнуть… и по Банковой. Кстати, инсайдерская вам информация. Такие замыслы в России были, не буду называть, у кого. Путин сказал: ни в коем случае. Они были готовы. Если б бахнули, как говорится, по центрам принятия решений, там бы ничего не осталось. Но тем не менее, видите, как “агрессор” поступил.

Когда они в Киев вошли, он сказал: я не могу бить по детским садам и школам. И когда уже консенсус был по центрам принятия решений, Путин сказал: нет, этого делать не надо», – сказал Лукашенко.