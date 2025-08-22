Путин отказался выписать Зеленскому «Орешник» – Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин отказался наносить удар «Орешником» по администрации киевского режима.
Об этом сегодня журналистам рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«После того, как они «Орешником» нанесли удар, украинцы поняли: беда. Могут же еще бабахнуть… и по Банковой. Кстати, инсайдерская вам информация. Такие замыслы в России были, не буду называть, у кого. Путин сказал: ни в коем случае. Они были готовы. Если б бахнули, как говорится, по центрам принятия решений, там бы ничего не осталось. Но тем не менее, видите, как “агрессор” поступил.
Когда они в Киев вошли, он сказал: я не могу бить по детским садам и школам. И когда уже консенсус был по центрам принятия решений, Путин сказал: нет, этого делать не надо», – сказал Лукашенко.
«Путин понимает, что Зеленский мало что решает. Он не президент Украины, а менеджер неоколониального режима, и его уход из политики ничего не изменит существенно», – прокомментировал его слова политолог-иноагент Сергей Марков.
Политический обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько напоминает, что на Аляске российский президент не исключил возможность встречи с утратившим легитимность главарем киевского режима.
«Зеленский – это такой политический кот Шрёдингера: он нелегитимный лидер, узурпировавший власть на Украине, а также преступник, стоящий за терактами и диверсиями на территории России. Но одновременно, в тот же самый момент, он деятель, с которым не зазорно встретиться главе государства.
То есть вместо утилизации Зеленского (что само собой разумеется в рамках вооружённого конфликта такого характера, как нынешняя война на Украине) его предполагается уговорить принять некие условия мирного соглашения», – написал Пилько.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: