Путин не сдаст назад. Российский каток продолжит катить – Арестович

Никакие ультиматумы Штатов не заставят российское руководство сдать назад. Наоборот, публичные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина побудят его к усилению натиска.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие бы по эффективности ни были санкции и удары по России, Путин потеряет лицо и власть заколеблется его, если он пойдет на ультиматум Трампа. Поэтому он не пойдет. Трамп, объявив это публично, поставил условия, когда Путин не может дать заднюю, наоборот, он даст переднюю. Поэтому, смотрите, подвержена сомнению сама способность украинской стороны нанести серьезное системное воздействие, превышающее воздействие на НПЗ, которое было долгим, системным и реально успешным, просто мы эти темпы не смогли поддержать.

Ответ очень простой – каток будет катить. Сейчас говорят, что каток замедлился, что он не очень эффективен на земле и прочее, но даже это спорный тезис. Во-вторых, обычно замедление, друзья мои, когда противник начинает сосредотачивать силы и средства в определенных местах, чтобы потом радостно побежать вперед», – заявил Арестович.