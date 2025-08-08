Путин не откажется от своих требований по Украине – Джонсон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Анонсированная встреча президентов США и России означает, что их команды уже договорились и лидеры лишь утвердят это.

Об этом в эфире видеоблога британского журналиста и политика Джорджа Галлоуэйя заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.