Путин не откажется от своих требований по Украине – Джонсон

Анатолий Лапин.  
08.08.2025 14:57
Анонсированная встреча президентов США и России означает, что их команды уже договорились и лидеры лишь утвердят это.

Об этом в эфире видеоблога британского журналиста и политика Джорджа Галлоуэйя заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин и Трамп предположительно встретятся на следующей неделе. Если это произойдет, это будет означать, что Путин кардинально изменил свою позицию. Раньше он говорил, мы встретимся, когда будет что обсудить. Это значит, что работники и работницы потрудились над тем, чтобы заключить сделку…

Я не могу представить, что Владимир Путин откажется от своей позиции, которую он занял 14 июня 2022 года, а именно от признания Крыма и Донбасса российской территорией Соединенными Штатами и международным сообществом, вывода войск НАТО и украинских войск с территории России и немедленного прекращения огня», – заявил Джонсон.

