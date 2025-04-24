Россия уже дала свою оценку «плану Трампа» из 7 пунктов, включая пункт о признании Крыма – цели специальной военной операции не достигнуты.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политический обозреватель, экс-нардеп Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, к сожалению, такая дипломатия – принято постоянно обсуждать некие утечки . Поэтому план, который готовился к обсуждению в Лондоне в среду, был доступен в средствах массовой информации, где проговаривалась, в том числе, возможность признания Украиной Крыма и четырёх территорий , которые перешли в конституционный состав России. Такая норма есть, когда делается вброс и оценивается общественное мнение, ситуация, чтобы потом как-то, что-то корректировать», – отметил он.

«И в ответ на всё это наш президент позвонил президенту ЮАР. На это не очень обратили внимание, но он кроме того, что осведомился и поддержал наши хорошие отношения, рассказал об экономике между нами и ЮАР, в том числе и поблагодарил её за миротворческие усилия. При этом указал, что цели и задачи специальной военной операции на территории Украины до конца не достигнуты, что не позволяет завершить военные действия.

Он никому, ни американцам, ни украинцам ничего не сказал. Но это официальная позиция президента, озвученная в телефонном разговоре с одним из участников мирных предложений со стороны Глобального Юга. Поэтому, это тоже нужно иметь в виду. Это очень важный сигнал, который тоже сделан очень грамотно, не напрямую, что позволяет потом в итоге переговоров маневрировать», – подчеркнул Колесниченко.