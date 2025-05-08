Путин нас всех рассорит, если не скинемся для Украины – шведский военачальник

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Россия раскалывает НАТО, заставляя ее членов ругаться между собой.

Об этом начальник генерального штаба обороны Швеции генерал Михаэль Клессон заявил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин хочет оставаться у власти. Он открыто объявляет, что он воюет с Западом. Про это нужно помнить и напоминать. Украинцы как раз мешают этому его плану. Мы должны быть едиными в борьбе против тех целей, которые ставит перед собой Россия. Она пытается разделить Европейский союз и НАТО, закидывает нам какие-то небольшие вещи, которые вынуждают нас препираться между собой», – вещал Клессон.

Он считает, что НАТО должна бороться «даже за небольшой остров» на своей территории, поэтому боевой опыт Украины для нее так важен.