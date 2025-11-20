Путин излучает спокойствие и, как удав, смотрит на Зеленского, – политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Осознав, что изменить позицию российского лидера не удастся, США вновь начали давить на Украину.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

«Что касается Путина, он в данной ситуации, начиная с Анкориджа, с Аляски, дает понять: «Мы свое слово сказали, теперь слово за вами», – разъяснил эксперт.

По его словам, любые попытки как-то повлиять на эту позицию Путина, что-то пересмотреть, по-другому прочитать и переписать, – Кремлём отвергаются, а потому и была перенесена запланированная встреча с Дональдом Трампом в Будапеште, но теперь США начали давить на Зеленского.