Американский президент после вчерашнего общения с российским лидером Владимиром Путиным уже не угрожает передачей киевскому режиму американских ракет «Томагавк».

Если ранее Трамп говорил, что процесс передачи ракет находится в стадии обсуждения, то теперь снова поменял свою позицию.

«США тоже нужны «Томагавк». У нас их много, но они нам нужны. Я к тому, что мы не можем истощать нашу страну», — заявил президент США, отвечая на вопрос журналистов по итогам его разговора с Путиным.

Более того, было сказано, что вскоре пройдет встреча президентов России и США в Будапеште.

CNN не скрывает разочарования:

«В дипломатии момент — это самое главное, и Кремль, похоже, идеально рассчитал время для своего последнего продолжительного телефонного разговора с Белым домом… Это было почти двух с половиной часовое вмешательство президента Владимира Путина — попытка в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину», – говорится в публикации на сайте телекомпании.

При этом CNN не видит поводов для уступок Кремлю.

«Россия последовательно исключает возможность прекращения войны в Украине до тех пор, пока не достигнет своих максималистских целей. В их числе — установление контроля над обширными территориями аннексированной Украины, которые ещё не были завоёваны, а также введение строгих военных и внешнеполитических ограничений для послевоенной Украины, которые, по сути, подчинят Киев воле Москвы. Ничто в последнем телефонном разговоре Трампа и Путина не указывало на то, что что-то изменилось».

В свою очередь «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) полагает: если по итогам переговоров Украина не получит «Томагавки», это станет неудачей Владимира Зеленского, прибывшего в США.

«Учитывая все разговоры о «Томагавках», если встреча Трампа и Зеленского не приведет к обещанию их предоставить, это станет для Киева неудачей», – считает РС.

Британский аналитик Марк Галеотти считает, что Зеленский знал заранее, что не получит «Томагавки».

«В какой-то степени Зеленский придерживается своей обычной тактики расхваливания одного конкретного вида оружия, которое, как он знает, вряд ли получит, чтобы попытаться уговорить другого предложить что-то другое в качестве утешительного приза», – сказал британец.

Лучиан Ким, старший аналитик по Украине в Crisis Group не верит, что Путин даст заднюю по Украине.