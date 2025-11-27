Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Условием заключения мирного соглашения является признание новых территорий России. Однако в Киеве сейчас подписывать такие договоренности некому – власть захвачена самозванцами, заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно, оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы. После чего президент утратил свой легитимный статус. Россия-то тоже находится в состоянии вооружённого конфликта с той же Украиной, но мы же провели выборы… Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано основными международными игроками», – сказал президент

Он объяснил, почему это имеет огромное значение.

«Одно дело – территории признаны и находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договорённости это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами. Или это будет рассматриваться как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи».

Переехавший в Россию украинский политолог Александр Скубченко поясняет:

«Подписывать что-то с Зеленским не имеет никакого смысла: любую его подпись Конституционный суд Украины в будущем признает не просто нелегитимной, но и нелегальной».

Политолог Иван Скориков указывает, что легитимной власти на Украине вообще не осталось:

«Вся Верховная Рада и ее председатель Стефанчук, которого в России многие эксперты называли легитимным руководителем Украины, – также просрочки».

Международник Федор Лукьянов напоминает, что требование смены власти в Киеве было одной из первоначальных целей СВО.

«Денацификация, то есть смена режима, была одной из исходных целей, она сохраняется».

Слова о нелегитимности Зеленского – сигнал в адрес США, считает американист Алексей Наумов.

«Главное из заявления Владимира Путина по Украине — в общем, отказ от любых требований со стороны Киева. Диалог он ведёт с США, и это подчеркивает».

Обозреватель Андрей Гусий уверен, что в Вашингтоне это понимают.

«Давайте прямо говорить – в Вашингтоне это тоже понимают, почему и подталкивают Киев к выборам. Там тоже не дураки. Ситуация смотрится тупиково, ведь финансовые документы подписываются так, что обязательства у Украины появляются, но закрыть историю с мирным соглашением они не могут».

Бывший политзаключенный Павел Волков считает, что шансы «прогнуть» Киев довольно велики.

«Если раньше у Трампа было мало рычагов давления на Зеленского, то теперь их с головой. Главный — Миндич-гейт. Есть и другие. Например, поставки ПВО, которые Европа сама обеспечить не может. У Трампа несколько месяцев еще есть. У России тем более, потому что она наступает и после взятия ряда других населенных пунктов аргументов против вывода ВСУ из Донбасса будет все меньше. А вот у Киева и Брюсселя нет этих месяцев».

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук сокрушается: