Путин анонсировал возвращение России на Аляску

У России есть технологии добычи газа, которые интересуют США и могут применяться на Аляске, заявил Владимир Путин сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем, там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые являются более эффективными, чем те, которыми располагают наши американские партнеры. Они это знают и на уровне участников экономической деятельности готовы к сотрудничеству. Мы тоже готовы. Если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению. И в Арктике можем совместно работать», – сказал Путин.

Он допустил работу с США и Китаем в трехстороннем формате на арктических месторождениях.

The New York Times накануне писала, что крупнейший город Аляски Анкоридж может остаться без газа уже через несколько лет, потому что действующие в Атлантическом океане в заливе Кука месторождения истощаются.

Большие запасы газа имеются в отдалённом районе арктической тундры примерно в 1380 километрах от Анкориджа, однако оттуда нет трубопровода. Его строительство неоднократно обещали политики, но это так и не было реализовано.

Публицист Сергей Мардан считает, что президент США Дональд Трамп должен проявить разумность и принять предложения России.