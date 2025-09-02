«Пусть придут и зарегистрируют русских нацменьшинством» – на Львов-ТВ зовут ВС РФ

Тарас Стрельцов.  
02.09.2025 18:59
  (Мск) , Львов
Просмотров: 547
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русскоязычные украинцы не имеют права зарегистрировать себя даже нацменьшинством на Украине, поскольку якобы они не существуют.

Об этом на канале «Liviv media» заявила называющая себя сценаристкой и «письменницей» бывшая крымчанка, бежавшая на Украину, Сандра Вишня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоязычные украинцы не имеют права зарегистрировать себя даже нацменьшинством на Украине, поскольку якобы они...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Понятия русскоязычный украинец не существует. Это я не вас поправляю, а обращаюсь абсолютно ко всем. Многие к нам апеллируют с тем, что мы нарушаем 10 статью Конституции. Так вот, люби друзи, в 10-й статье прописано о нацменьшинствах. А русскоязычный украинец, во-первых, не существует, а во-вторых, русскоязычный украинец – это не нацменьшинство. Да, в принципе, у нас и нет никакого реестра нацменьшинств, если на то пошло.

Может, у нас нет обязательства его создавать, но, может, стоит? Потому что если вы хотите печататься на русском языке, я, например, не против, чтобы нацменьшинства печатались на русском. Пожалуйста, если вы зарегистрированное нацменьшинство, которое публикует что-то в культурном контексте – да, пожалуйста!

Но давайте, чтобы русские теперь пришли и попробовали зарегистрировать у нас нацменьшинство. Удачи им в этом вопросе», – кличет себе беду русофобка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить