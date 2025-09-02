Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русскоязычные украинцы не имеют права зарегистрировать себя даже нацменьшинством на Украине, поскольку якобы они не существуют.

Об этом на канале «Liviv media» заявила называющая себя сценаристкой и «письменницей» бывшая крымчанка, бежавшая на Украину, Сандра Вишня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

