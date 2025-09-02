«Пусть придут и зарегистрируют русских нацменьшинством» – на Львов-ТВ зовут ВС РФ
Русскоязычные украинцы не имеют права зарегистрировать себя даже нацменьшинством на Украине, поскольку якобы они не существуют.
Об этом на канале «Liviv media» заявила называющая себя сценаристкой и «письменницей» бывшая крымчанка, бежавшая на Украину, Сандра Вишня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Понятия русскоязычный украинец не существует. Это я не вас поправляю, а обращаюсь абсолютно ко всем. Многие к нам апеллируют с тем, что мы нарушаем 10 статью Конституции. Так вот, люби друзи, в 10-й статье прописано о нацменьшинствах. А русскоязычный украинец, во-первых, не существует, а во-вторых, русскоязычный украинец – это не нацменьшинство. Да, в принципе, у нас и нет никакого реестра нацменьшинств, если на то пошло.
Может, у нас нет обязательства его создавать, но, может, стоит? Потому что если вы хотите печататься на русском языке, я, например, не против, чтобы нацменьшинства печатались на русском. Пожалуйста, если вы зарегистрированное нацменьшинство, которое публикует что-то в культурном контексте – да, пожалуйста!
Но давайте, чтобы русские теперь пришли и попробовали зарегистрировать у нас нацменьшинство. Удачи им в этом вопросе», – кличет себе беду русофобка.
