Пугачёва десятилетиями развращала российскую эстраду – Москальков
В прошлом известная певица Алла Пугачёва на протяжении десятилетий развращала российский шоу-бизнес и продвигала запрещенную в РФ ЛГБТ-повестку.
Об этом в интервью газете «Союзное вече» заявил популярный оперный певец Сергей Москальков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если бы здесь оказалась Алла Пугачёва, бесспорно великая певица, которая имела от советской власти всё, но вот повела себя так, как повела, что бы вы ей сказали?», – спросил ведущий.
«Я бы ей сказал, что даже без ваших политических заявлений вы враг нашей русской культуры, потому что вы её развращали последние 20 или больше лет, развращали наш шоу-бизнес, тащили в него всю эту мафию голубую. Разводили её, можно сказать, были одним из её лидеров.
Я относился до 22 года к ней очень отрицательно в этом плане. Потому что она явный флагман ЛГБТ движения, запрещённого в России», – возмущался певец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: