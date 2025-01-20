«Пряник» для Штатов: Reuters вангует, сможет ли Трамп смягчить санкции и «разморозить» западные активы в России

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Reuters утверждает, что приход Дональда Трампа к власти в США может разморозить активы Запада в России. Во всяком случае, в этом уверены опрошенные агентством юристы, банкиры, консультанты и бизнесмены, ы последние годы вовлеченные в десятки западных корпоративных выходов из России.

Конфиденты Reuters в один голос говорят, что западные компании, которые все еще присутствуют на российском рынке, будут внимательно следить за тем, как будет действовать Трамп и корректировать в зависимости от этого, свои планы.

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«Мы можем увидеть смягчение некоторых санкций, если новая администрация сможет договориться об урегулировании конфликта на Украине», — сказал Алан Карташкин, партнер Debevoise and Plimpton. Это может разморозить некоторые иностранные активы, застрявшие в России, и разблокировать еще одну волну сделок по выходу, сказал он.

Компании, которые уже не хотят уходить из России, скорее всего, будут ждать, сказал инвестор в M&A, который работал над десятками сделок.

Другой человек, который консультировал по более чем 100 выходам из РФ, сказал, что возвращение Трампа также может заставить тех, кто хочет разорвать связи с Россией, изменить планы и решить остаться.

Директор департамента финансовой политики российского Минфина Алексей Яковлев сообщил агентству Reuters в декабре минувшего года, что переговоры о сделках по выходу из РФ продолжаются, не назвав при этом конкретных компаний.

На вопрос о том, может ли приход Трампа приостановить выходы или привести к возвращению некоторых компаний, он ответил: «Это выше нашего понимания».

Агентство напоминает, что согласно установленному в РФ порядку, президент Владимир Путин должен одобрять сделки на сумму свыше 50 миллиардов рублей (488 миллионов долларов), а покупатели должны предоставить экономические обоснования для любой сделки, например, показать, как отказ от покупки конкретного завода может привести к падению объемов производства».

В целом, нужно понимать, что подобные сигналы в СМИ отражают скорее, не какие-то уже утвержденные «планы Трампа», а, скорее, господствующие в моменте ожидания в бизнес-среде.