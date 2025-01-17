Прозападная оппозиция призывает линчевать Вучича за то, что некий уголовник сбил их активистку

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Толпа оппозиционеров пыталась штурмовать мэрию города Нови-Сад, но была вытеснена оттуда полицией и жандармами.

По-поводу продолжающих уличных беспорядков и насилия президент Сербии Александр Вучич был вынужден выступить с обращением к нации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Погромщики из прозападной сербской оппозиции ворвались в мэрию города Нови-Сад и начали там хозяйничать, собираясь устроить пресс-конференцию для СМИ. Но не успели основательно набедокурить, поскольку через полчаса были вытеснены оттуда полицией.

Во время выдавливания погромщиков, которые успели забрать с собой часть имущества мэрии, в частности потрет вице-премьера-патриота Александра Вулина, был задержан один из лидеров движения «Браво» Миран Погачар, который вёл себя откровенно неадекватно.

Через какое-то время оппозиционеры попытались штурмовать мэрию вторично, но были изгнаны оттуда жандармерией. Однако они все-таки успели установить на фасаде свой флаг с красным соросовским кулаком, который в разных вариациях был символом многих антиправительственных движений в странах, где Запад планировал менять правящую элиту.

После чего в соцсетях начали вирусно распространяться сообщения о «насилии» и «избиениях».

«Легкомысленные политики, не желая прислушиваться к букве закона, жестоко растоптали закон Республики Сербия, препятствуя чиновникам в его исполнении, и ворвались в мэрию Нови-Сада. Но им там нет места, и это не муниципальная Скупщина, это место, где заседает мэр, а никто из них не является мэром. Такое жестокое насилие, организованное оппозиционными партиями, является неприемлемым. Конечно, государство отреагировало, выгнало их, как оно всегда будет делать, потому что в Сербии власть можно получить только путем выборов. Они пытаются с помощью иностранного фактора прийти и завладеть мандатами, потому что иначе не могут. Мы всегда будем уважать волю народа, а демократия, возможно, не идеальна, но является лучшей формой политического правления из существующих», – заявил в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич.

При этом Вучич назвал хорошей новостью то, что сбитая накануне восемнадцатилетняя оппозиционерка, которую протащил на капоте возмущённый перекрытием улицы протестующими автолюбитель, выздоравливает, не получила серьезных повреждений и скоро будет выписана из стационара.

Сам совершивший наезд был оперативно задержан, арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах. Выяснилось, что за рулём находился ранее семь раз судимый рецидивист.

Тем не менее, прозападная оппозиция объявила виновником произошедшего руководство страны. В частности, комментируя инцидент, один из оппозиционных лидеров Мариника Тепич заявила, что «у власти в Сербии находятся убийцы».