«Провальная тактика»: ВСУ уже израсходовали основные стратегические резервы – полковник СБУ

Украинское командование сделало ошибочную ставку на удержание позиций до конца.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На сегодня в тактических боях израсходованы основные оперативные и стратегические резервы ВСУ. И результатов это, к сожалению, пока не приносит. Согласно закону войны, в случае значительного превосходства у противника сил и средств, если нет возможности манёвром избежать боя, можно затянуть его в вязкие бои и медленно отходить, чтобы не давать ему приблизиться к твоим позициям», – рассуждал СБУшник.

По его словам, «стратегия ни шагу назад ещё ни разу в российской-украинской войне не доказала своего преимущества в достижении цели».