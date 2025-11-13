«Провальная тактика»: ВСУ уже израсходовали основные стратегические резервы – полковник СБУ
Украинское командование сделало ошибочную ставку на удержание позиций до конца.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На сегодня в тактических боях израсходованы основные оперативные и стратегические резервы ВСУ. И результатов это, к сожалению, пока не приносит. Согласно закону войны, в случае значительного превосходства у противника сил и средств, если нет возможности манёвром избежать боя, можно затянуть его в вязкие бои и медленно отходить, чтобы не давать ему приблизиться к твоим позициям», – рассуждал СБУшник.
По его словам, «стратегия ни шагу назад ещё ни разу в российской-украинской войне не доказала своего преимущества в достижении цели».
«А распространённые мифы в нашем информационном пространстве о том, что мы теряем меньше, чем противник, не доказываются военным делом и военной наукой. В таком виде боевого соприкосновения потери равнозначные. Военная история доказывает, что применяемая стратегия не отдать ничего приводит к тому, что теряется всё», – подытожил Стариков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: