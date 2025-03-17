«Противостояние с Россией затянется» – поляков убеждают поторопиться
России потребуется несколько лет, чтобы восстановить силы для новой войны против Запада.
Об этом в эфире польского телеканала «Вот так» заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На ваш взгляд, через пять лет как будет выглядеть Восточная Европа? Будет ли она более безопасной, либо же мы будем вести очередную войну против России?», – спросил ведущий.
«Я очень надеюсь, что через пять лет мы войну вести еще не будем. Потому что это примерно минимальный срок России для того, чтобы зализать раны и восстановиться, будет нужно, минимум, 5 лет, а то и 7. Просто, для того, чтобы обучить людей, набрать на склады оружия модернизированного, вынести, так сказать, опыты и ошибки этой войны, переучить своих полковников и генералов в академиях. То есть это все непросто», – рассуждал Резников.
Поэтому он посоветовал полякам инвестировать в ВПК, который в ближайшие годы будет очень востребован.
«Но за это время мы же не будем сидеть на месте. Украина точно все выводы сделала, и, я надеюсь, Европа тоже. И, соответственно, я надеюсь, что пять лет – это достаточно хороший срок для серьезных инвестиций в военно-промышленную индустрию всех стран.
Второй урок – это создание настоящих боеспособных объединенных Вооруженных сил Европы. То ли это будет НАТО, то ли это будут какие-то новые вооруженные союзы и альянсы», – торопил он.